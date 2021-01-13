Диетолог рассказала, как сократить калорийность еды без уменьшения порции
Австралийский диетолог Савина Рего показала подписчикам своего Instagram, как снижать калорийность еды на треть при одинаковой порции.
Иллюстрацией приема по сокращению калорийности стало блюдо из риса и курицы. Одно из них содержало 750 калорий, другое — на 290 калорий меньше.
Секрет заключался в том, что менее калорийная еда включала на стакан меньше риса и на сто грамм меньше курицы, а недостающий объем порции заполнили овощи.
Диетолог заверила, что желающим похудеть не нужны здоровые рецепты, они могу есть все, что нравится. Но при этом контролировать размер съеденной порции.
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