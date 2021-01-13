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Помощника машиниста задержали после гибели пассажира электрички в Подмосковье
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Помощника машиниста задержали после гибели пассажира электрички в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

Правоохранители в Москве задержали помощника машиниста моторвагонного депо «Крюково», которого подозревают в нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в среду, 13 января.

По данным следствия, 11 января в 22:50 при отправлении электрички со станции «Березки дачные» мужчину зажало дверями. Поезд тронулся, и пострадавшего протащило по платформе. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Уточняется, что инцидент произошел в результате ненадлежащего визуального контроля подозреваемого за посадкой и высадкой пассажиров, ненадлежащем контроле за работой автоматических дверей и сигнальной лампы.

— В ближайшее время следователь Северного следственного отдела на транспорте предъявит помощнику машиниста обвинение, после чего выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

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