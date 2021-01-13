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Брюса Уиллиса выгнали из аптеки после жалоб покупателей на актера
Фото: Пресс-служба ТНТ4

Брюса Уиллиса выгнали из аптеки после жалоб покупателей на актера

Ростислав Зубков

Звезды

Известного американского актера Брюса Уиллиса вынудили покинуть аптеку в Лос-Анджелесе. За что выдворили звезду Голливуда, рассказало издание Page Six.

По его данным, мужчина зашел в помещение, не имея при себе средств индивидуальной защиты. Вокруг его шеи была повязана бандана, однако он не стал прикрывать ею лицо для того, чтобы не допустить возможного распространения коронавируса.

Покупатели заметили актера и пожаловались сотрудникам аптеки на отсутствие у него маски. В свою очередь персонал попросил Уиллиса удалиться.

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