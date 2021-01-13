Найден способ выявить незаметно протекающий коронавирус

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Выявить коронавирус, протекающий без видимых симптомов, можно по общему недомоганию. Такой совет дает британский врач Дэн Банстоун.

По его словам, примерно каждый пятый пациент переносит ковид в легкой форме, не замечая этого. Это связано с привычкой не обращать особого внимания на нехарактерные для инфекции признаки, такие как головная боль, усталость, боль в мышцах и плохое самочувствие в целом.

По мнению медика, общее недомогание — это веский повод обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест на COVID-19. Так можно обнаружить вирус, протекающий практически без заметных признаков, пишет ФАН.

Ранее британские врачи назвали симптомы нового штамма коронавируса у детей.

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