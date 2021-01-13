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Найден способ выявить незаметно протекающий коронавирус
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Найден способ выявить незаметно протекающий коронавирус

Ростислав Зубков

Здоровье

Выявить коронавирус, протекающий без видимых симптомов, можно по общему недомоганию. Такой совет дает британский врач Дэн Банстоун.

По его словам, примерно каждый пятый пациент переносит ковид в легкой форме, не замечая этого. Это связано с привычкой не обращать особого внимания на нехарактерные для инфекции признаки, такие как головная боль, усталость, боль в мышцах и плохое самочувствие в целом.

По мнению медика, общее недомогание — это веский повод обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест на COVID-19. Так можно обнаружить вирус, протекающий практически без заметных признаков, пишет ФАН.

Ранее британские врачи назвали симптомы нового штамма коронавируса у детей.

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