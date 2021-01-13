Глава Минцифры Максут Шадаев заболел коронавирусом

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Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев заболел коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 13 января, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, Шадаев успешно борется с болезнью. Путин пожелал Шадаеву скорейшего выздоровления, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что со следующей недели необходимо переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавирусной инфекции. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что с понедельника, 19 января, российские власти готовы перейти к более масштабной вакцинации населения от коронавируса. Российским регионам нужно увеличить количество прививочных пунктов.

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