Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавирусной инфекции лучшей в мире. Соответствующее мнение он выразил в среду, 13 января, в ходе совещания с правительством России.
— Я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют, — отметил Путин.
По словам главы государства, необходимо понять, как российская вакцина от коронавируса будет действовать в условиях множества штаммов. В этой связи нужны глубокие исследования, сообщает РИА Новости.
Ранее Путин заявил, что со следующей недели необходимо переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавирусной инфекции. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что с понедельника, 19 января, российские власти готовы перейти к более масштабной вакцинации населения от коронавируса. Российским регионам нужно увеличить количество прививочных пунктов.
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