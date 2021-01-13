Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавирусной инфекции лучшей в мире. Соответствующее мнение он выразил в среду, 13 января, в ходе совещания с правительством России.

— Я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют, — отметил Путин.

По словам главы государства, необходимо понять, как российская вакцина от коронавируса будет действовать в условиях множества штаммов. В этой связи нужны глубокие исследования, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что со следующей недели необходимо переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавирусной инфекции. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что с понедельника, 19 января, российские власти готовы перейти к более масштабной вакцинации населения от коронавируса. Российским регионам нужно увеличить количество прививочных пунктов.

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