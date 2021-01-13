Почти 600 тысяч бюджетных мест получат российские вузы на 2022–2023 учебный год

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Российские университеты получат более 588 тысяч бюджетных мест на 2022–2023 учебный год. Об этом сообщили на сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Согласно документу, контрольные цифры приема для обучения по программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022–2023 учебный год составят 339 739 мест, а для обучения по программам специалитета — 86 155 мест. Кроме того, число бюджетных мест по программе магистратуры составит 124 518, а по программам ординатуры по очной форме обучения — 19 699 мест.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с главой Министерства просвещения Сергеем Кравцовым вопрос готовности школ к онлайн-работе.

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