Почти 600 тысяч бюджетных мест получат российские вузы на 2022–2023 учебный год
Российские университеты получат более 588 тысяч бюджетных мест на 2022–2023 учебный год. Об этом сообщили на сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Согласно документу, контрольные цифры приема для обучения по программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022–2023 учебный год составят 339 739 мест, а для обучения по программам специалитета — 86 155 мест. Кроме того, число бюджетных мест по программе магистратуры составит 124 518, а по программам ординатуры по очной форме обучения — 19 699 мест.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с главой Министерства просвещения Сергеем Кравцовым вопрос готовности школ к онлайн-работе.
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