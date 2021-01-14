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Медики рассказали, для кого опасно купаться на Крещение
Фото: Гавриил Григоров, «Вечерняя Москва»

Медики рассказали, для кого опасно купаться на Крещение

Юлия Курганова

Здоровье

Окунание в купель в праздник Крещения противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе перенесшим инфаркт или инсульт. Еще следует воздержаться тем, кто имеет хронические заболевания. Об этом рассказали врачи-терапевты.

— Купание категорически противопоказано тем людям, которые перенесли инфаркт, инсульт, тем, у кого сосуды компрометированы и так, часто это отягчается атеросклерозом, когда проходимость сосудов меньше 20 процентов Этим людям купание опасно, — сообщила генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

Она добавила, что в крещенскую воду не стоит заходить людям, у которых есть симптомы простудных заболеваний, передает ТАСС.

Главный врач центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков сказал, что не нужно купаться людям с хроническими заболеваниями. Он пояснил, что во время погружения в холодную воду могут случиться резкие спазмы сосудов, которые грозят головокружением и резкими прыжками давления.

Читайте также: Врач рассказала, можно ли участвовать в крещенских купаниях после прививки от COVID-19

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