Жители столицы выбрали онлайн-форматы мероприятий ВДНХ

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В рамках проекта «Активный гражданин» москвичи выбрали онлайн-программу мероприятий ВДНХ.

В голосовании приняли участие 181 333 человек. Они выбрали самые интересные, по мнению москвичей, образовательные и развлекательные программы ВДНХ.

Самым популярным форматом стали видеоэкскурсии, за который отдали свои голоса 31,43 процента участников. На втором месте с 20 процентами голосов оказалась трансляция концертов и спектаклей, а на третьем — онлайн-мастер-классы, за которые проголосовали 19,98 процента человека. Видеолекции выбрали 13,47 процента участников голосования. Остальные респонденты указали, что их не интересует онлайн-формат.

Участники голосования поделились и своими предложениями по проведению онлайн-программ. Среди 500 поступивших предложений были онлайн-квесты, онлайн-викторины и видеоуроки из музеев, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

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