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В Норвегии нашли чему поучиться у «доверяющих оленям» русских военных
Фото: pixabay.com

В Норвегии нашли чему поучиться у «доверяющих оленям» русских военных

Ростислав Зубков

Армия

Российские военнослужащие восхищают своей смекалкой, используя для передвижения возможности оленей и собак. На это обратил внимание норвежский оленевод Аслак Сокки.

— Я часто говорю, что в России много умных людей. Они знают, что делают, и доверяют оленям, — сказал он NRK.

Издание напомнило, что арктическая бригада Северного флота РФ с 2016 года тренируется ездить на оленях и собаках в селе Ловозере Мурманской области.

Сокки отметил, что норвежским военным есть чему поучиться у российских коллег. С оленеводом согласился специалист по связям с общественностью Национального ополчения Норвегии Йонни Карлсен, который назвал логичным решение использовать оленей и собак в арктических условиях.

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НорвегияВоеннослужащие РФРоссия
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