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Более 20 человек умерли после прививки вакциной Pfizer от COVID-19 в Норвегии
Фото: flickr.com / Like_the_Grand_Canyon

Более 20 человек умерли после прививки вакциной Pfizer от COVID-19 в Норвегии

Кирилл Николаев

Происшествия

В Норвегии умерли 23 человека, которых привили вакциной от коронавируса американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в норвежском агентстве лекарственных средств.

По словам представителя агентства Стейнара Мадсена, все летальные исходы выявили у пожилых людей старше 80 лет. Он отметил, что эти случаи не вызывают особой тревоги.

— Эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем, — заявил Мадсен.

Вакцинация препаратом Pfizer началась в Норвегии 27 декабря. В настоящее время в стране прививки от коронавирусной инфекции поставили 25 тысяч человек.

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