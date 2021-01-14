Более 20 человек умерли после прививки вакциной Pfizer от COVID-19 в Норвегии
В Норвегии умерли 23 человека, которых привили вакциной от коронавируса американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в норвежском агентстве лекарственных средств.
По словам представителя агентства Стейнара Мадсена, все летальные исходы выявили у пожилых людей старше 80 лет. Он отметил, что эти случаи не вызывают особой тревоги.
— Эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем, — заявил Мадсен.
Вакцинация препаратом Pfizer началась в Норвегии 27 декабря. В настоящее время в стране прививки от коронавирусной инфекции поставили 25 тысяч человек.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Россия выразила готовность передать Египту технологию изготовления «Спутника V»