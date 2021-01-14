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Электрички на Ярославском направлении МЖД задерживаются по техническим причинам
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Электрички на Ярославском направлении МЖД задерживаются по техническим причинам

Никита Абрамов

Транспорт

Пригородные поезда на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в связи с перебоями в напряжении городских электросетей. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба МЖД.

— В настоящее время на участке Москва-Лосиноостровская Ярославского направления МЖД несколько пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом, по предварительной информации, из-за перебоев в напряжении городских электросетей, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Сотрудники МЖД принимают все необходимые действия для сокращения интервалов между поездами.

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Ярославское направлениезадерживается движение поездаМЖД
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