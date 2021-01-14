Умер врач, выдавший Трампу справку «самого здорового» президента

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Личный врач Дональда Трампа Харольд Борнстейн, который ранее заявил, что тот будет самым здоровым в истории президентом США, умер в возрасте 73 лет. Об этом в четверг, 14 января, сообщает New York Times.

Издание не уточнило причину смерти врача.

Борнстейн стал известен после того, как предвыборный штаб Трампа опубликовал в 2015 году справку с его подписью, в которой говорилось, что анализ крови Трампа «просто великолепен». Также сообщалось, что американский лидер обладает «выдающейся силой». Борнстейн являлся лечащим врачом Трампа с 1980 года, а до этого врачом президента был его отец.