Путин обсудил с Совбезом итоги встречи с Алиевым и Пашиняном по вопросу Карабаха

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил итоги саммита России, Азербайджана и Армении, который был посвящен ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 15 января.

— Владимир Путин информировал участников совещания об итогах состоявшихся 11 января трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорнокарабахского урегулирования, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля также отметили, что на встрече с представителями СБ РФ президент обсудил актуальные вопросы внутренней и внешней политики.

В мероприятии участвовали премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие.

Ранее сообщалось, что Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

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