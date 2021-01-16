В России за сутки выявили 24 092 новых случая коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа в России выявили 24 092 случая коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 16 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

На территории РФ за минувшие сутки зафиксировали случаи COVID-19 в 85 регионах. Из них 12,9 процента не имели клинических проявлений заболевания. За сутки в стране скончались 590 человек, а вылечились 27 311 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии коронавируса в России выявлено 3 544 623 случая инфекции. Число умерших увеличилось до 65 085. Вылечился 2 936 991 человек.

Ранее сообщалось, что тест-система на выявление «британского» штамма COVID-19, которая была разработана Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, может выявлять инфекцию за 1,5 часа.

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