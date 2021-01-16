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Строительство более 70 процентов БКЛ метро завершат до конца года
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Строительство более 70 процентов БКЛ метро завершат до конца года

Юлия Ямпольская

Город

Строительство более 70 процентов Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют завершить до конца 2021 года. Об этом в субботу, 16 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в 2021 году будут запущены 11 станций метрополитена. В 2022 году, по его словам, планируется завершить работы и запустить линию полностью, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что станцию МЦД-2 Печатники планируют открыть к осени 2021 года. На данный момент специалисты ведут строительство станции в условиях плотной городской застройки.

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