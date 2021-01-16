Строительство более 70 процентов БКЛ метро завершат до конца года

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Строительство более 70 процентов Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют завершить до конца 2021 года. Об этом в субботу, 16 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в 2021 году будут запущены 11 станций метрополитена. В 2022 году, по его словам, планируется завершить работы и запустить линию полностью, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что станцию МЦД-2 Печатники планируют открыть к осени 2021 года. На данный момент специалисты ведут строительство станции в условиях плотной городской застройки.

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