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Делегаты съезда ХДС не смогли выбрать председателя по итогам первого тура
Фото: flickr.com/fdecomite

Делегаты съезда ХДС не смогли выбрать председателя по итогам первого тура

Юлия Ямпольская

В мире

Делегаты съезда германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) не смогли выбрать председателя по итогам первого тура. Об этом в субботу, 16 января, сообщает ТАСС.

Уточняется, что второй раунд пройдет без Норберта Рёттгена, набравшего меньше всех голосов.

На роль председателя партии остаются два претендента, среди которых премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и экс-председатель парламентской фракции Фридрих Мерц.

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