«Замерзла»: Савичева сравнила московскую зиму с зауральской

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певице Юлии Савичевой нынешняя зима в Москве напомнила погоду у нее на родине. Она отметила, что зима напоминает родное Зауралье.

— Давно в Москве не было такой зимы. Конечно, белый, хрустящий снег — это очень красиво, напоминает родное Зауралье. Но замерзла я очень сильно и сейчас в срочном порядке нужно согреваться! — написала певица в своем Instagram-аккаунте.

По словам Савичевой, погода на улице «ощущается как – 24». Теперь певица беспокоится о том, как бы не заболеть при такой температуре.

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