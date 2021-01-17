Энергоснабжение в Дагестане восстановлено

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Специалисты «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» восстановили подачу электроэнергии в трех районах Республики Дагестан.

Как уточнили в компании, вечером 16 января отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ Шамильское – Анцух с отпайкой на подстанцию Гидатль.

Из-за неблагоприятных погодных условий энергетики работали в режиме повышенной готовности. В настоящее время полностью восстановлено энергоснабжение части потребителей Шамильского, Тляратинского и Цунтинского районов Дагестана.

Ранее сообщалось, что сильный ветер стал причиной нарушений энергоснабжения в трех районах Республики Дагестан. Без света остались около 32,7 тысячи местных жителей.

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