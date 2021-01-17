Еще 4612 человек вылечились от коронавируса в Москве
В Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились 4612 человек. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в Telegram-канале.
Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 739 340. За последние 24 часа было подтверждено 4012 новых случаев коронавируса. Госпитализировано за сутки 1340 человек, скончались 67 пациентов.
Ранее стало известно, что в России за сутки вывили 23 586 случаев COVID-19, всего в РФ зафиксировали уже 3 568 209 случаев заболевания.
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