Еще 4612 человек вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились 4612 человек. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в Telegram-канале.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 739 340. За последние 24 часа было подтверждено 4012 новых случаев коронавируса. Госпитализировано за сутки 1340 человек, скончались 67 пациентов.

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Ранее стало известно, что в России за сутки вывили 23 586 случаев COVID-19, всего в РФ зафиксировали уже 3 568 209 случаев заболевания.

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