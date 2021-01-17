Бастрыкин взял на контроль проверку о помещении в психлечебницу вдовы Крючкова

Фото: facebook.com / Следственный комитет Российской Федерации

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль доследственную проверку относительно информации о помещении вдовы народного артиста СССР Николая Крючкова Лидии в психиатрическую больницу. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в воскресенье, 17 января.

— Александр Бастрыкин поручил провести необходимый комплекс проверочных мероприятий, установить все обстоятельства произошедшего, о результатах которых доложить, — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Ранее СМИ сообщили, что дочь и внучка актера пытаются поделить квартиру в центре столицы, в которой проживает 89-летняя вдова Крючкова Лидия. Дочь якобы отправила ее в психиатрическую больницу. Столичный главк СК начал проверку этой информации.

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