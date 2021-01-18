Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики предупредили москвичей о морозной погоде 18 января
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Синоптики предупредили москвичей о морозной погоде 18 января

Юлия Курганова

Город

В понедельник, 18 января, погода столичного региона будет определяться гребнем антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 19-17 градусов мороза. В Подмосковье температура ожидается минус 20-15 градусов.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что такие суровые погодные условия удерживаются уже продолжительное время, но метеочувствительные люди, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонные к сосудистым спазмам, с бронхиальной астмой не могут адаптироваться, и по-прежнему тяжело переносят такую погоду. Им нужно избегать резких температурных перепадов, без необходимости стараться не выходить на мороз, строго соблюдать рекомендованные врачом лечебные мероприятия. С осторожностью следует гулять на морозах и с детьми, так как несовершенные термоадаптационные механизмы могут стать причиной обморожений, усиления спастических и кожных реакций.

Читайте также: Синоптик предупредил о «нервной погоде» в европейской части России

прогноз синоптиковМоскваморозная погода
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте