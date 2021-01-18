Синоптики предупредили москвичей о морозной погоде 18 января

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В понедельник, 18 января, погода столичного региона будет определяться гребнем антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 19-17 градусов мороза. В Подмосковье температура ожидается минус 20-15 градусов.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что такие суровые погодные условия удерживаются уже продолжительное время, но метеочувствительные люди, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонные к сосудистым спазмам, с бронхиальной астмой не могут адаптироваться, и по-прежнему тяжело переносят такую погоду. Им нужно избегать резких температурных перепадов, без необходимости стараться не выходить на мороз, строго соблюдать рекомендованные врачом лечебные мероприятия. С осторожностью следует гулять на морозах и с детьми, так как несовершенные термоадаптационные механизмы могут стать причиной обморожений, усиления спастических и кожных реакций.

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