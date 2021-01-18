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Медики в России получат двойные соцвыплаты за работу в новогодние праздники
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Медики в России получат двойные соцвыплаты за работу в новогодние праздники

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить до 20 января доклад о двойных социальных выплатах, которые получат медики, работавшие с больными коронавирусом в период праздничных выходных. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 18 января.

— Правительству РФ установить выплату специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни в период до 10 января 2021 года включительно медицинским работникам, — говорится в сообщении.

Уточняется, что выплаты положены тем, кто заботился о пациентах с коронавирусом. Доклад президенту должен быть подготовлен до 20 января. За выполнением поручения проследит глава кабмина Михаил Мишустин.

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