СМИ: Лавина сошла на горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии

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В Карачаево-Черкесии произошел сход лавины на горнолыжную трассу. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 18 января.

По данным телеканала, в районе случившегося могло находиться до четырех отдыхающих. Уточняется, что лавина сошла на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай Карачаевского района.

Ранее, 8 января, в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском также сошла лавина. В результате погибли женщина и ребенок. Позднее из-под снега вытащили тело 45-летнего мужчины. Также пострадали два человека, среди них 15-летний подросток, получивший множественные переломы и обморожение.

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