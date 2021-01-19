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Синоптики сообщили о погоде в Москве 19 января
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики сообщили о погоде в Москве 19 января

Юлия Курганова

Город

Во вторник, 19 января, морозы в столичном регионе понемногу начнут сдавать. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будет идти небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 14-12 градусов. В Подмосковье температура ожидается 17-12 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что по-прежнему высока вероятность появления метеопатических реакций и серьезных проблем со здоровьем у лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и суставов. В группе риска находятся и дети, люди более пожилого возраста и ослабленные, которым стоит быть более внимательными к своему самочувствию.

Без острой необходимости лучше реже бывать на морозном воздухе, так как могут усиливаться сосудистые спазмы, развиться приступ стенокардии или бронх спазма. Подышать или сделать дыхательную гимнастику можно на балконе, даже и в этом случае стоит избегать переохлаждения.

Для молодых людей, не имеющих противопоказаний, такие погодные условия являются тренирующими и благоприятными для занятий зимними видами спорта, но и им тоже необходимо избегать переохлаждения.

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