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«Союзмультфильм» выбрал голос для нового персонажа мультфильма «Ну, погоди!»
Фото: «Союзмультфильм»

«Союзмультфильм» выбрал голос для нового персонажа мультфильма «Ну, погоди!»

Анастасия Колоскова

Кино

Котенка — нового персонажа в перезапуске мультсериала «Ну, погоди!» — озвучит юный москвич Эван Котляров. Об этом сообщил генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Мальчик был выбран из более тысячи претендентов со всей России.

— Выбор было сделать крайне сложно, однако творческая группа «Ну, погоди!» сочла, что именно Эвану удалось лучше всего передать характер милого и отважного персонажа, главной отличительной чертой которого является способность оказываться «не в том месте не в то время», — пояснила Осетинская.

По ее словам, 12 финалистов кастинга, который проводился среди всех россиян старше шести лет, войдут в актерскую базу киностудии. У них есть шансы оказаться привлеченными к работе по другим проектам.

Главных героев в новой версии мультфильма, премьера которого состоится зимой 2021 года, озвучат Дмитрий Хрусталев (Заяц) и Гарик Харламов (Волк). Первый сезон сериала расскажет о приключениях героев на отдыхе.

Как отмечают создатели, новый мультсериал станет не продолжением старой версии, а новым прочтением, которая сохранит бездиалоговый жанр комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D. Он ориентирован на детей в возрасте 6–8 лет.

В мультфильм введут новых второстепенных персонажей — барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю. Планируется, что сериал будет состоять из 52-х серий, отмечает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

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«Союзмультфильм»«Ну, погоди»кастинг
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