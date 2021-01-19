Бастрыкин поручил передать несколько резонансных дел в центральный аппарат СК РФ

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручили передать дело о смертельном пожаре в тюменском пансионате в центральный аппарат ведомства. Об этом говорится на сайте Следкома.

В ходе последнего заседания Бастрыкину доложили о происшествиях в Тюменской и Волгоградской областях, в результате которых погибли люди.

Так, вечером 9 января под Тюменью загорелись частный дом и дворовые постройки в поселке Боровском. Жертвами ЧП стали семь человек, уточняли спасатели, гасившие пламя. В региональном СК тогда заявили, что возгорание произошло в частном пансионате для пожилых людей. По факту случившегося завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Владелицу учреждения арестовали, ей предъявили обвинение.

Помимо этого, Бастрыкину рассказали о ходе расследования уголовного дела по факту прорыва теплотрассы в волгоградском городе Волжском. В результате этого происшествия четыре человека пострадали, из них двое впоследствии умерли.

— Указанные уголовные дела Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования и наиболее полного исследования всех связанных с происшествиями обстоятельств, — указано в сообщении СК РФ.

Руководитель ведомства также поручил главному управлению криминалистики присоединиться к расследованию ЧП под Волгоградом.

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