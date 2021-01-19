Таролог считает, что слухи о тайном сыне Юлии Началовой правдивы

Фото: youtube.com

Тайный сын певицы Юлии Началовой, который якобы родился после ее смерти, вполне реальный человек. Об этом заявила таролог Марианна Абравитова.

Провидица рассказала, что певица при жизни пыталась забеременеть посредством ЭКО, но выносить ребенка ей не удалось. После чего звезда заморозила биоматериалы, чтобы позже наследника могла родить суррогатная мать.

После смерти Юлии Началовой ее возлюбленный, Вячеслав Кудря, воплотил мечту артистки в жизнь.

— Сокровенная мечта Вячеслава и Юлии, действительно, сбылась. Рожден малыш с очень яркой судьбой. Это человек, наделенный дарами высших сил. Все таланты Началовой и Кудри перешли к этому ребенку. Надо сказать, что воспитание, которое получит этот мальчик, будет самым лучшим! — рассказала таролог в беседе с 5-tv.ru.

Тем не менее близкая подруга звезды Олеся Сазыкина отрицает появление ребенка Началовой после ее смерти.

Читайте также: Опубликованы сообщения Юлии Началовой из больницы