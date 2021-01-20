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«Депрессия, инсульт»: врач объяснила, как нельзя бороться с бессонницей 
Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

«Депрессия, инсульт»: врач объяснила, как нельзя бороться с бессонницей 

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-невролог Марина Аникина заявила, что с бессонницей не стоит бороться, принимая препараты без назначения врача. Даже мелатонин, который считается физиологичным, поскольку он вырабатывается в нашем организме, не стоит принимать бесконтрольно.

— Со снотворным ситуация очень тревожная. Есть много причин, почему возникает бессонница, не всегда седативный эффект, который оказывает снотворное, оправдан. Это риск развития в будущем депрессии, деменции. Группа препаратов от бессонницы может вызывать привыкание, особенно тревожно, когда злоупотребляют препаратами с фенобарбиталом, эти препараты долго продавали без рецепта, — пояснила эксперт.

Врач напомнила, что бесконтрольный прием снотворных может стать причиной инфаркта или инсульта.

— На нейрохимическом уровне депрессия и сон очень близки. И мелатонин и серотонин вырабатываются из одной аминокислоты, им нужен один ресурс, чтобы реализовываться. Если все ушло на тревогу, на сон остается мало возможностей. Поздний плотный ужин тоже негативно влияет на сон, как и некомфортные условия для сна. С возрастом у человека уровень мелатонина снижается, это приводит к тому, что ночью сон становится прерывистым, — пояснила медик.

Аникина отметила, что настойки растительных препаратов с успокаивающим эффектом могут негативно влиять на печень.

На сон положительно будут влиять физическая активность, аромаритуалы, прием теплой анны

Видео опубликовано на YouTube.

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