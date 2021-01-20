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Психолог определил оптимальный возраст женщин для вступления в брак
Фото: «Вечерняя Москва»

Психолог определил оптимальный возраст женщин для вступления в брак

Алина Иванова

Общество

Психолог Сергей Молчанов рассказал про оптимальный возраст женщин для вступления в брак в беседе с NEWS.ru.

Выстраивания партнерских отношений с мужчиной можно достичь при психологической зрелости женщины. Как правило, это 25–27 лет. Порой это может произойти несколькими годами раньше или позже, считает специалист.

— Чтобы не было такого, когда женщина ищет в муже отца, переносит на него фигуру зависимости с родителей или с какого-то другого прошлого романтического опыта. Исходя из этого момента, можно думать про психологические рамки условно нижней границы, когда имеет смысл вступать в брак, — пояснил Молчанов.

Верхняя граница для вступлений женщин в брак отсутствует, однако замуж лучше выйти, когда есть репродуктивная возможность родить ребенка, рекомендует психолог.

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