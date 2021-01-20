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Система получения кислорода на МКС сломалась в седьмой раз
Фото: pixabay.com

Система получения кислорода на МКС сломалась в седьмой раз

Ростислав Зубков

Происшествия

На Международной космической станции снова сломалась система получения кислорода «Электрон-ВМ». О неполадках в среду, 20 января, сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

— В 15:19 прошла информация об отказе «Электрона», — заявил он во время переговоров с ЦУП, трансляцию которых ведет NASA.

До этого о поломке данной системы сообщали уже шесть раз за последние месяцы: система выключалась 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 и 12 декабря 2020 года. В Роскосмосе утверждали, что инциденты не угрожали жизни и здоровью экипажа МКС.

Известно, что «Электрон» находится в российском сегменте станции в модуле «Звезда». На время ремонта функционирует дублирующая система в американском сегменте МКС.

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