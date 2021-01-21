Названы симптомы, которые могут сигнализировать о скрытой форме болезни печени
О жировом гепатозе печени могут свидетельствовать хроническая усталость и боль в правом плече. О скрытой форме проявления болезни сообщает издание Express.
Болезнь начинает развиваться, если в организме человека не успевает перерабатываться жир. Вещество производится в слишком большом объеме, не успевает усваиваться и приводит к жировому гепатозу печени.
Признаком заболевания может стать усталость, которая проявляется как в периодической, так и в постоянной форме. О заболевании также может свидетельствовать боль в правой верхней части живота или плече.
Ситуацию может усугубить злоупотребление спиртными напитками. Однако и практически не пьющие люди могут получить данное заболевание.
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