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Названы симптомы, которые могут сигнализировать о скрытой форме болезни печени
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Названы симптомы, которые могут сигнализировать о скрытой форме болезни печени

Анастасия Волоснова

Здоровье

О жировом гепатозе печени могут свидетельствовать хроническая усталость и боль в правом плече. О скрытой форме проявления болезни сообщает издание Express.

Болезнь начинает развиваться, если в организме человека не успевает перерабатываться жир. Вещество производится в слишком большом объеме, не успевает усваиваться и приводит к жировому гепатозу печени.

Признаком заболевания может стать усталость, которая проявляется как в периодической, так и в постоянной форме. О заболевании также может свидетельствовать боль в правой верхней части живота или плече.

Ситуацию может усугубить злоупотребление спиртными напитками. Однако и практически не пьющие люди могут получить данное заболевание.

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