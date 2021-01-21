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В Кремле оценили меры правительства РФ по стабилизации цен на продукты
Фото: youtube.com / RT Россия

В Кремле оценили меры правительства РФ по стабилизации цен на продукты

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

В Кремле считают, что принятые правительством РФ меры по стабилизации цен на продукты питания являются эффективными. Об этом в четверг, 21 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, кабмин осуществляет постоянный мониторинг цен. Также Песков уточнил, что профильные министерства и ведомства быстро реагируют на изменение конъюнктуры.

— Кроме того, конечно, существуют и сезонные колебания. Но главное здесь, как говорил президент, избежать какого-то выхода амплитуды за пределы этого допустимого сезонного колебания и международной конъюнктуры, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

На вопрос о том, считается ли нормальным расширение административных мер на новые категории товаров в случае увеличения стоимости, пресс-секретарь президента РФ ответил, что это зависит от амплитуды изменения цен, а также от конкретной ситуации.

Напомним, в декабре 2020 власти объявили комплекс мер, которые призваны стабилизировать стоимость ряда социально значимых продуктов. По последним данным Росстата, после заключения поставщиками и торговыми сетями соглашений о нормализации цен в стране подешевели подсолнечное масло и сахар на 1 и 3,2 процента соответственно.

С 15 февраля до 30 июня 2021 года введут квоту на экспорт из России пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, с 15 февраля — экспортную пошлину на пшеницу, а с 15 марта — на кукурузу и ячмень.

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