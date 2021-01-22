Подземная галерея соединит основные здания Пушкинского музея в единый комплекс

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Новая подземная галерея соединит главные здания Пушкинского музея в единый комплекс. Об этом в пятницу, 22 января, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, для интегрирования музейного кластера в город и привлечения зрителей, необходимо сделать его удобным.

— Создание дополнительного подземного пространства позволит расширить экспозиционные площади музея. А благодаря объединению основных зданий «Музейного квартала» у посетителей будет возможность побывать во всем комплексе, не выходя при этом на улицу, что повысит комфорт для посетителей, — уточнила Княжевская.

Она добавила, что площадь подземного уровня музея составляет примерно 0,6 тысячи квадратных метров. Так, в число объектов строительства входят подземная галерея, соединяющая здание Музея изящных искусств с реставрационным и выставочным центром, подземная галерея, соединяющая здание Музея изящных искусств с Галереей старых мастеров и подземная галерея, которая соединяет здание Музея изящных искусств с Галереей искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков.

Читайте также: Проект благоустройства набережной Москвы-реки обсудят на портале «Активный гражданин»