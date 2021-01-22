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Профильный комитет Сената рекомендовал утвердить Йеллен главой минфина США
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Профильный комитет Сената рекомендовал утвердить Йеллен главой минфина США

Кирилл Николаев

В мире

Финансовый комитет Сената Конгресса США в пятницу, 22 января, поддержал утверждение кандидатуры Джанет Йеллен на пост министра финансов страны. Трансляция голосования по данному вопросу прошла на сайте Финансового комитета Сената.

Теперь по кандидатуре Йеллен будет голосовать Сенат в полном составе. Она может стать первой женщиной на посту министра финансов США.

Ранее кандидатуру Йеллен поддержал президент США Джо Байден, который вступил в должность 20 января.

Позднее Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны. Ранее его кандидатуру поддержал профильный комитет Сената.

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