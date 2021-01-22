Свыше 170 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 173 российских военных. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в бюллетене Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что всего от коронавируса вылечились 26 656 военнослужащих. С контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования сняты 336 человек.

В настоящее время выявлено 3553 военнослужащих с положительными результатами теста на коронавирусную инфекцию. Все заболевшие находятся под постоянным наблюдением врачей.

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