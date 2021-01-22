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Столичные росгвардейцы оказали помощь потерявшему сознание в метро пассажиру
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Столичные росгвардейцы оказали помощь потерявшему сознание в метро пассажиру

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, метро Медведково Карта всех событий

В московском метро росгвардейцы оказали помощь потерявшему сознание пассажиру. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии на своем официальном сайте.

В пятницу, 22 января, неизвестному мужчине стало плохо на станции метро «Медведково». Пассажир потерял сознание и упал на платформу.

Несшие службу росгвардейцы услышали крики о помощи и вызвали на место бригаду скорой помощи. До прибытия врачей мужчине оказали первую помощь и привели в сознание.

Бойцы Росгвардии помогли медикам транспортировать мужчину до реанимобиля и вернулись на службу. Предположительно, причиной обморока мужчины стал сердечный приступ.

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