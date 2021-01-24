Ученые обнаружили опасное последствие недосыпания

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Ученые из Университета Огайо в США провели исследование, по результатам которого стало известно о новом опасном последствии недосыпания.

В эксперименте приняли участие более 30 тысяч спортсменов. В ходе исследования специалисты отметили у участников жалобы на мигрени, непереносимость яркого света, повышенную утомляемость и головокружение.

По словам медиков, такие симптомы можно наблюдать при черепно-мозговой травме. Однако ни у кого из участников эксперимента подобной травмы не было, пишет ФАН.

После анализа данных ученые пришли к выводу, что эти симптомы появились от регулярного недосыпания. Добавляется, что также сокращение сна приводит к потере внимания и ослаблению иммунной системы.

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