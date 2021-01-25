«Битбокс и звук снега»: коллега Александра Шаляпина рассказал о знакомстве с ним

Фото: instagram/shalyap_in

Россия, Москва, Хорошёвское шоссе Карта всех событий

Новость о смерти комика Александра Шаляпина застала врасплох его коллегу Кирилла Сиэтлова. В разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» он поделился трогательной историей о своем знакомстве со стендапером.

Ранее Шаляпина нашли мертвым в его квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Тело обнаружили сосед юмориста и его жена, которая объяснила, что на протяжении последних 20 лет ее муж страдал от алкогольной зависимости. Он лечился в белгородской клинике, а на днях вернулся в столицу. Далее у супругов произошел серьезный разговор, после которого жена Шаляпина уехала на дачу. По возвращении домой комика уже не было в живых — он свел счеты с жизнью.

«Вечерняя Москва» связалась с коллегой Шаляпина Кириллом Сиэтловым. Он занимается комедией уже долгие годы и, по сути, был одним из пионеров московской стендап-сцены.

Сиэтлова огорошила новость о кончине старого приятеля — поначалу он не мог поверить в это.

— Это просто ужасная новость… — со скорбью сказал собеседник «ВМ».

Он рассказал, что, когда только начал выступать со стендапом в Москве, этот формат комедии продвигало всего несколько человек.

— Нас было человек десять, кто этим занимался. И тогда я встретил человека, который тоже делал стендап в Москве. Он сказал мне, мол, вот ты классно выступаешь, а еще Витя Комаров и Саша Шаляпин, который потрясающе делает звук снега, — смеясь, отметил Сиэтлов.

По его словам, Шаляпин занимался битбоксом, что позволяло ему делать некое звукоподражание на сцене в юмористических целях.

— Я не знал, как он выглядит, я только узнал, что его зовут Шаляпин, представлял, что он и выглядит как Шаляпин. И вот первое, что мне сказали: «Ты делаешь классно, вот так же, как Витя и Саша». Саша, который делает шаги, как будто бы по снегу идет, а он на сцене стоит, — поведал собеседник «ВМ».

СПРАВКА «ВМ»

Александр Шаляпин родился в 1979 году. Он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых «Карпов», «Крапленый», «Опережая выстрел», «Бессонница», «Под прикрытием».

В качестве комика начал выходить на сцену в 2010 году. Поначалу это были клубы, где он проводил вечеринки «Стендап-проект». С осени 2012 года до ноября 2014 года был постоянным участником проекта Stand Up.

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