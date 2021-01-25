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Отравивший трех человек мужчина предстанет перед судом в Москве
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Отравивший трех человек мужчина предстанет перед судом в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

Северная транспортная прокуратура направила в столичный суд уголовное дело в отношении мужчины, который отравил трех человек. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По информации следствия, житель Твери обвиняется в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Уголовное дело направили в Мещанский районный суд столицы.

Уточняется, что мужчина в период с октября 2017 года по февраль 2019-го в пригородных поездах ленинградского направления Октябрьской железной дороги и в Москве подмешивал в алкогольные напитки сильнодействующее вещество. После этого он предлагал случайным попутчикам выпить спиртное, чтобы после обокрасть. Трое из потерпевших скончались от отравления.

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