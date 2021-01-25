Видео спасения провалившихся в трубу щенков в Москве растрогало пользователей Сети

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

В Сети распространяется видео спасения щенков, которые провалились в техническую трубу на юго-востоке столицы.

В пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы заявили, что о происшествии заявили строители и обратились к спасателям.

— Щенята провалились глубоко вниз. Чтобы достать их, пришлось снять часть грунта, оставшийся грунт, который не давал работать, убрали лопатами. После этого добровольцы «СпасРезерва» бензорезом выпилили часть трубы. Вот такая трогательная история со счастливым концом произошла на улице Полбина, дом 35, — заявили в ведомстве. Информацию публикует агентство городских новостей «Москва».

Судя по фото, щенков было трое, рядом находилась их мать. Спасенных малышей передали строителям.

В комментариях пользователи в соцсетях отметили, что их растрогала эта история.

«Молодцы, что достали!», «Круто, наконец-то хорошие новости», «Такие затраты и хлопоты ради щенят! Молодцы власти!», «Какие добрые и отзывчивые люди! Дай Бог им здоровья», — написали они.

Читайте также: «Очень напуган»: видео спасения кота на линии сортировки мусора шокировало Сеть