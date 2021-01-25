«Молодая, красивая и любимая!»: Глюкоза поздравила маму с днем рождения

Фото: instagram.com/glukozamusic

Певица Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, трогательно поздравила свою маму Татьяну Михайловну с 58-летием. В честь этого события певица опубликовала архивные снимки, на которых она запечатлена совсем маленькой вместе со своей мамой.

— С днем рождения тебя! Здоровья тебе крепкого, радости от каждого дня! Мы повзрослели! А ты — все еще молодая, красивая и любимая! — подписала Глюкоза пост в своем Instagram-аккаунте.

Также в посте есть фотография Глюкозы с матерью, которая сделана совсем недавно.

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