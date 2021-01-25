«Хорошо, что ты есть!»: Глюкоза поздравила супруга с днем рождения

Фото: instagram.com/glukozamusic

Российская певица Наталья Ионова, известная больше как Глюкоза, поздравила своего супруга с днем рождения. В понедельник, 25 января, ему исполнилось 48 лет.

— Мой любимый, с днем рождения! Хорошо, что ты есть! Ты очень любишь свою семью и близких, ты любишь жизнь и делиться всем, что имеешь! — написала певица в своем Instagram-аккаунте.

К поздравлениям присоединились и поклонники звезды.

«Счастья вашей паре и огромной энергии в любви мужу!»; «С днем рождения! Вы красивые. Счастья вам!»; «Счастья вам! С днем рождения твоего мужа», — написали в комментариях подписчики Глюкозы.

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