Спортивную школу № 86 отремонтируют на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Яблочкова, 3 Карта всех событий

Ремонт пройдет в спортивной школе № 86, которая находится в Бутырском районе. Об этом во вторник, 26 января, сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, в Москве становятся все более популярны занятия спортом и ведение здорового образа жизни. Это связано с развитием спортивной инфраструктуры и созданием возможностей для занятий физической культурой в непосредственной близости от дома.

— Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта пятиэтажного здания спортивной школы № 86, построенного в 1961 году по индивидуальному проекту. В учреждении готовят спортсменов по пяти направлениям: бокс, баскетбол, спортивная борьба, самбо и художественная гимнастика, — цитирует Яковлеву официальный портал мэра Москвы.

Уточняется, что спортивная школа находится по адресу улица Яблочкова, дом 3. Специалисты обновят там инженерные системы и создадут комфортную среду для маломобильного населения. Вход в здание будет оборудован визуальными и тактильными информационными средствами. Кроме того, строители адаптируют санитарные кабины, организуют места отдыха и пути передвижения, а также эвакуации.

Снаружи частично заменят покрытие крыши, систему наружного водоотведения, покрасят стены, металлические лестницы и обновят облицовку цоколя.

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