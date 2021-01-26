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Кабмин утвердил размер пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы
Фото: Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Кабмин утвердил размер пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Кабинет министров РФ утвердил размер пошлин на вывоз пшеницы, ячменя и кукурузы из России. Об этом сообщается на сайте правительства России во вторник, 26 января.

Так, с 1 марта размер пошлины на экспорт пшеницы из России повысится до 50 евро за тонну, а на ячмень и кукурузу устанавливаются пошлины в размере 10 и 25 евро соответственно. Такие условия будут действовать до 30 июня 2021 года. В постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, уточняется, что это решение будет касаться поставок в пределах тарифной квоты, равной 17,5 миллиона тонн.

— Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50 процентов от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за 1000 килограмм, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что это постановление будет распространяться на продукцию, которая вывозится из России за пределы Таможенного союза. Предполагается, что это позволит снизить объемы экспорта.

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