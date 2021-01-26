Эксперт озвучил правила, которых стоит придерживаться накануне вакцинации от COVID-19

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Правила, которых стоит придерживаться накануне вакцинации от коронавирусной инфекции, озвучил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Об этом сообщается на сайте News.ru.

— Чаще всего меня спрашивают, можно ли принимать алкогольные напитки. Лучше этого не делать, так как алкоголь влияет на печень и формирование иммунитета. Табак, еда — можно. Важно помнить, что на итог вакцинации больше всего оказывает влияние простуда. Именно поэтому необходимо отложить процедуру, если она есть, — пояснил эксперт.

Перед тем как сделать прививку от COVID-19, Владислав Жемчугов советует пройти тест на антитела к коронавирусу, если они есть, то вакцинацию лучше отложить на полгода.

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