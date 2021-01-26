Попова: Иммунитет у переболевших COVID-19 эффективен и против британского штамма
Иммунитет, сформированный у переболевших обычным коронавирусом, эффективен и в отношении британского штамма. Об этом во вторник, 26 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— Уже сегодня очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесенной болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже штаммом коронавируса, остается очень эффективен и противодействует британскому штамму, который имеет определенные мутации. Это уже показанный результат, они, в общем-то, на сегодняшний день внушают оптимизм, — сообщила Попова.
Она также рассказала, что новая тест-система, которая может распознать британский штамм коронавирусной инфекции, тестируется в России.
— Мы тестируем новую тест-систему, ПЦР-тест-систему, которая умеет видеть новый коронавирус и отличать его от привычного уже за прошедший год нам и циркулирующего на данный момент преимущественно в РФ, — цитирует главу Роспотребнадзора РИА Новости.
Напомним, минздрав Великобритании заявил о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей.
По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже в 60 странах.
Ранее Анна Попова сообщила, что в стадии снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией находятся 22 региона России.
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