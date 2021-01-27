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«Богиня!»: Собчак предстала в Сети в леопардовом купальнике
Ксения Собчак восхитила фанатов / Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Богиня!»: Собчак предстала в Сети в леопардовом купальнике

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак отдыхает с супругом и сыном на Мальдивах. Она редко делится пляжными фото. Но в этот раз решила опубликовать на своей странице в соцсети Instagram снимок, на котором запечатлелась на побережье в леопардовом купальнике.

Журналистка позировала спиной к камере, обнажив спину и бедра. На ее теле хорошо видны следы от загара.

— Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади…. С другой стороны скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото, — написала Собчак под кадром.

Поклонники восхитились прекрасной формой звезды и отметили, что такой фигуре можно только позавидовать.

«Очень, ну очень красиво»; «Сороковник — это время засунуть подальше все комплексы и достать леопардовые лосины!»; «Богиня! Вот прям вижу тебя в старости, ох и веселая старушка из тебя получится»; «Всем бы так в 40 лет выглядеть», — написали пользователи.

Ранее Собчак рассказала, как строит любовь. Она заявила, что в начале отношений она воодушевлена, но потом отвоевывает пространство.

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Ксения Собчаккупальникфото
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