Московский центр «Патриот.Спорт» проведет онлайн-соревнования по игре в кегли

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Московский центр «Патриот.Спорт» приглашает учеников 1 и 2 классов, а также детей с особенными образовательными потребностями от 6 до 15 лет принять участие в онлайн-соревнованиях по игре в кегли. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки столицы в среду, 27 января.

В игре «Зимний страйк» сможет поучаствовать только одна команда от школы в каждой категории.

Директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев отметил, что соревнования по игре в кегли для многих школ являются традиционными.

— Особый акцент мы делаем на инклюзивности: в «Зимнем страйке» смогут принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит им потренироваться в меткости и скорости и интересно провести время, — пояснил Марат Кучушев.

Соревнования будут проводить в два этапа в формате онлайн-трансляций. Отборочный этап состоится с 15 февраля по 10 марта.

Команды участников будут выполнять упражнения на метание мяча в кегли с расстояния шести метров, а учителя будут снимать это на видео и транслировать его на одной из онлайн-платформ. Подробная информация о соревнованиях размещена на сайте центра.

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