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Дептранс Москвы поддержал идею о вакцинации таксистов без гражданства РФ
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Дептранс Москвы поддержал идею о вакцинации таксистов без гражданства РФ

Ксения Монахова

Город

Компания «Яндекс.Такси» выступила с инициативой прививать от коронавируса водителей и курьеров, не имеющих гражданство России и полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в среду, 27 января, рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Мы поддерживаем предложение «Яндекса». Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов, — говорится в сообщении.

Заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов отметил, что ведомство готово организовать процесс вакцинации для водителей всех служб такси, а также курьеров различных служб доставки.

— Все эти профессии находятся на передовой: сотрудники взаимодействуют с большим количеством человек. Прививка поможет предотвратить распространение вируса и сделает безопаснее не только работу для профессионалов, но и поездки пассажиров Московского транспорта, — добавил Максим Ликсутов.

В пресс-службе подчеркнули, что ранее по решению мэра Москвы началась вакцинация против коронавируса сотрудников транспортного комплекса.

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